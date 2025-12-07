EUA sinalizam disposição para negociar segurança global, diz Medvedev

247 - A nova Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos foi interpretada em Moscou como um indicativo de que Washington estaria disposto a discutir a arquitetura de segurança global. A avaliação foi feita pelo vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, que comentou o documento em sua página na plataforma Max, segundo a TASS.

Medvedev afirma que a atualização da estratégia não representa um gesto de conciliação, mas um sinal de que os EUA estariam preparados para dialogar sobre estruturas de segurança, em vez de insistir em sanções consideradas por ele ineficazes. Segundo o dirigente russo, o documento norte-americano inclui elementos inéditos em relação à forma como o país se refere à Rússia.

Medvedev destacou que, pela primeira vez em muitos anos, a Rússia deixou de ser classificada como uma “ameaça” e passou a ser tratada como parte interessada no diálogo pela estabilidade internacional. Ele também chamou atenção para a inclusão de um ponto que aborda a interrupção da expansão da Otan, além da ausência de menções à Ucrânia nesse contexto.

Ao comentar o conteúdo, o vice-chefe do Conselho de Segurança russo afirmou que a estratégia norte-americana “inesperadamente ecoa” propostas já apresentadas por Moscou ao longo do último ano. “A estratégia inesperadamente ecoa o que temos dito por mais de um ano: a segurança deve ser compartilhada e a soberania respeitada”, declarou. Ele ainda lembrou que a Rússia vem defendendo a abertura de negociações sobre segurança regional.

Para Medvedev, o novo documento cria condições potenciais para uma retomada de conversas entre os dois países. “Agora, uma janela de oportunidade para o diálogo foi aberta”, concluiu o dirigente russo.