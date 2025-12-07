247 – A atualização da estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, divulgada pelo governo do presidente Donald Trump, foi recebida como um gesto construtivo pelo Kremlin. A matéria original foi publicada pela agência russa TASS.

Segundo o porta-voz presidencial Dmitry Peskov, o fato de o documento não classificar a Rússia como uma “ameaça direta” marca uma inflexão importante na postura de Washington. “Nós consideramos que isto é um passo positivo”, afirmou Peskov à TASS.

Mensagens diferentes das administrações anteriores

O representante do Kremlin destacou que o novo tom adotado pelo governo Trump aponta para um possível redesenho das relações bilaterais entre Moscou e Washington. “As mensagens enviadas pela administração do presidente Donald Trump certamente contrastam com as abordagens das administrações anteriores”, declarou.

As declarações de Peskov indicam que, para Moscou, a mudança de linguagem tem peso político relevante, já que as versões anteriores da estratégia de segurança dos EUA tratavam a Rússia como um ator hostil e uma ameaça crescente.

Análise detalhada da nova estratégia

Embora tenha elogiado a mudança, o Kremlin pretende avaliar com cautela o conteúdo completo do documento. “Certamente, ele deve ser considerado e analisado com mais detalhes”, afirmou o porta-voz.

O texto revisado da estratégia norte-americana, conforme relatado pela TASS, retira a classificação da Rússia como “ameaça direta” e sugere, em vez disso, a ampliação da cooperação bilateral na área de estabilidade estratégica — tema sensível que envolve diálogo sobre armas nucleares e outros mecanismos de prevenção de conflitos.

A manifestação do Kremlin sinaliza expectativa moderada, mas positiva, quanto ao futuro das relações entre as duas potências, em um contexto global marcado por tensões geopolíticas e disputas estratégicas.