      EUA vão enviar reforços militares ao Oriente Médio, afirma general Dan Caine

      Comandante confirma envio de militares e aviões de combate, mas evita detalhar operação por razões estratégicas

      O tenente-general do Exército dos EUA, John Daniel Caine, indicado pelo presidente Donald Trump para o cargo de chefe do Estado-Maior Conjunto, participa de uma audiência de confirmação no Comitê de Serviços Armados do Senado dos EUA, no Capitólio, em Washington, DC, EUA, em 1º de abril de 2025 (Foto: REUTERS/Nathan Howard)

      247 - Os Estados Unidos devem ampliar sua presença militar no Oriente Médio com o envio de novos contingentes e aeronaves de combate. A informação foi confirmada pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas norte-americanas, general Dan Caine, em declaração pública nesta semana.

      Segundo relato feito por Caine a jornalistas, ao lado do secretário de Defesa, Pete Hegseth, o reforço incluirá tanto tropas quanto aviação tática. A notícia foi divulgada a partir das declarações do próprio general durante o evento oficial.

      O comandante evitou fornecer detalhes operacionais sobre o deslocamento das forças. “Eu não quero falar de detalhes específicos porque isso alertaria o inimigo. Temos mais aviação tática fluindo até lá”, afirmou.

      Caine explicou ainda que decisões sobre o aumento ou eventual redução do contingente militar seguem avaliações contínuas da situação no terreno. De acordo com ele, o comandante responsável analisa permanentemente o andamento da campanha militar antes de solicitar ajustes na estrutura de forças.

      “Uma das coisas, porém, é que um comandante avaliará consistentemente a trajetória da campanha -se ele está dentro ou fora da trajetória- e então fará um pedido à força conjunta que, por sua vez, desenvolverá opções para consideração do secretário e do presidente para aumentar ou, em alguns casos, diminuir a quantidade de capacidade de combate que temos lá”, declarou.

