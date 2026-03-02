EUA vão enviar reforços militares ao Oriente Médio, afirma general Dan Caine

247 - Os Estados Unidos devem ampliar sua presença militar no Oriente Médio com o envio de novos contingentes e aeronaves de combate. A informação foi confirmada pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas norte-americanas, general Dan Caine, em declaração pública nesta semana.

Segundo relato feito por Caine a jornalistas, ao lado do secretário de Defesa, Pete Hegseth, o reforço incluirá tanto tropas quanto aviação tática. A notícia foi divulgada a partir das declarações do próprio general durante o evento oficial.

O comandante evitou fornecer detalhes operacionais sobre o deslocamento das forças. “Eu não quero falar de detalhes específicos porque isso alertaria o inimigo. Temos mais aviação tática fluindo até lá”, afirmou.

Caine explicou ainda que decisões sobre o aumento ou eventual redução do contingente militar seguem avaliações contínuas da situação no terreno. De acordo com ele, o comandante responsável analisa permanentemente o andamento da campanha militar antes de solicitar ajustes na estrutura de forças.

“Uma das coisas, porém, é que um comandante avaliará consistentemente a trajetória da campanha -se ele está dentro ou fora da trajetória- e então fará um pedido à força conjunta que, por sua vez, desenvolverá opções para consideração do secretário e do presidente para aumentar ou, em alguns casos, diminuir a quantidade de capacidade de combate que temos lá”, declarou.