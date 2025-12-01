247 - A Europa Ocidental não exerce qualquer papel relevante nas negociações para encerrar o conflito na Ucrânia, avalia o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em entrevista ao jornalista russo Pavel Zarubin. As declarações foram divulgadas pela RT.

No diálogo, reproduzido neste domingo (30), Lavrov afirmou que tanto a União Europeia quanto o Reino Unido perderam credibilidade ao, segundo ele, sabotarem sucessivas tentativas de acordo ao longo da última década. Conforme destacou o chanceler, essa postura retirou do bloco europeu qualquer legitimidade para pressionar por assento nas conversas de paz.

Lavrov declarou que, na visão de Moscou, “a Europa já se retirou das negociações”. Para ele, o continente “esgotou suas chances” de participar da resolução da crise ao minar mecanismos diplomáticos desde o início do conflito, marcado pelos protestos de Maidan em 2014 e a derrubada do então presidente ucraniano Viktor Yanukovych.

Apesar das críticas, capitais europeias insistem que um eventual acordo de paz deve obrigatoriamente incluir a participação da UE — movimento que se intensificou após a divulgação do mais recente plano dos Estados Unidos para tentar encerrar o conflito. Conforme relatos, a proposta americana prevê que Kiev abandone a intenção de aderir à OTAN e aceite limitações no tamanho de suas Forças Armadas.

Ainda de acordo com fontes citadas pela imprensa, Alemanha, França e Reino Unido teriam elaborado uma versão alternativa do plano, ajustando pontos para torná-lo mais alinhado às demandas ucranianas. Moscou, porém, já classificou tais contribuições como “completamente improdutivas”, sinalizando que as iniciativas europeias não avançam no sentido necessário para a pacificação.