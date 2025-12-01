Otan avalia ataque preventivo diante de tensões com a Rússia

247 - A Otan abriu uma nova frente de debate estratégico ao discutir a possibilidade de lançar ataques preventivos em meio ao aumento das tensões com a Rússia. As informações foram publicadas originalmente pelo Financial Times e repercutidas pela agência russa TASS, que destacou a mudança de postura considerada pela Aliança do Atlântico Norte.Segundo a reportagem, o almirante Giuseppe Cavo Dragone, que chefia o Comitê Militar da Otan, afirmou ao Financial Times que a organização estuda adotar uma política mais proativa em resposta ao que considera “ações agressivas de Moscou”. No entanto, a própria aliança reconhece que entraves legais ainda impedem qualquer decisão imediata.

Dragone declarou que os aliados avaliam a ideia de agir antes de serem atingidos. Ele ressaltou que a iniciativa poderia ser enquadrada como uma medida de caráter defensivo, embora admita que tal interpretação ultrapassa práticas historicamente consolidadas. O almirante também apontou dificuldades práticas, como definir qual instância da aliança teria autoridade para executar esse tipo de operação.

O debate ocorre enquanto a retórica entre Otan e Rússia se intensifica. Em declarações anteriores, o embaixador russo na Bélgica, Denis Gonchar, acusou a aliança de fomentar um clima de medo ao “intimidar sua população com os planos inexistentes do Kremlin de atacar os países da aliança”. Para Gonchar, esse discurso serviria de justificativa para a preparação de “uma grande guerra com a Rússia”.

As discussões sobre eventuais ações preventivas ampliam a tensão militar e reforçam a preocupação internacional com uma possível escalada entre as duas potências.