Ex-modelo brasileira promete contar tudo sobre Melania Trump e rede de modelos de luxo nos EUA

247 – A ex-modelo brasileira Amanda Ungaro, recentemente deportada dos Estados Unidos, afirmou que pretende expor detalhes sensíveis sobre a trajetória de Melania Trump e os bastidores de uma rede de modelos de luxo ligada a figuras poderosas no país. As declarações surgem em meio a uma escalada de tensões envolvendo o presidente Donald Trump, sua esposa e antigos aliados do mundo da moda internacional.

De acordo com relatos que circulam nas redes sociais e em bastidores políticos, Melania Trump teria iniciado sua carreira como modelo sob a intermediação de Paolo Zampolli, empresário italiano próximo de Donald Trump e figura influente no agenciamento de modelos nos anos 1990 e 2000. Zampolli também foi ex-marido de Amanda Ungaro.

BREAKING: “Careful with me, b*tch... I'll expose EVERYTHING!” Melania’s Epstein scandal BLOWS UP as Brazilian model trafficked by Epstein, Amanda Ungaro, threatens to destroy Melania's life by exposing the truth.

Amanda Ungaro unleashed a wave of public threats at Melania Trump… pic.twitter.com/0AWXG1nLz2 — James Tate (@JamesTate121) April 11, 2026

A relação entre Ungaro e Zampolli terminou de forma conturbada, e há alegações de que, durante o processo de divórcio, o empresário teria recorrido à influência de Trump para acionar autoridades migratórias dos Estados Unidos, resultando na deportação da brasileira pelo ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas).

Agora fora do país, Amanda afirma estar disposta a “contar tudo” em uma entrevista programada para este fim de semana. Segundo postagens recentes, ela promete trazer à tona informações envolvendo Melania Trump, Donald Trump, Jeffrey Epstein e o próprio Zampolli, o que pode gerar forte repercussão política e midiática.

Nos bastidores, cresce a avaliação de que a recente aparição pública de Melania Trump, em uma coletiva considerada incomum por analistas, teria sido uma tentativa de antecipar ou mitigar os impactos das revelações iminentes. Interlocutores apontam temor dentro do círculo próximo ao governo de que uma “bomba” midiática esteja prestes a explodir.

O caso já mobiliza intensamente as redes sociais e amplia a pressão sobre a Casa Branca, em um momento delicado para o governo Trump no cenário internacional e doméstico.