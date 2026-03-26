Exército dos EUA amplia idade máxima de ingresso e flexibiliza regras de recrutamento

247 - O Exército dos Estados Unidos anunciou a elevação da idade máxima para alistamento, que passará de 35 para 42 anos, ampliando o universo de recrutamento. A medida começa a valer em 20 de abril e abrange também a Guarda Nacional e a Reserva do Exército. Com a mudança, candidatos poderão ingressar a partir dos 17 anos com autorização dos pais, ou aos 18 anos sem consentimento.

Segundo a AFP, a nova faixa etária coloca o Exército em linha com outros ramos das Forças Armadas estadunidenses, que já operam com limites próximos. A alteração retoma um padrão adotado anteriormente. Em 2006, durante a Guerra do Iraque, o limite de idade havia sido elevado para 42 anos, mas foi reduzido para 35 cerca de dez anos depois.

Além da idade, o Exército também revisou critérios de elegibilidade. As novas regras autorizam o alistamento de pessoas com condenação relacionada à maconha, ampliando as possibilidades de ingresso. Outros ramos mantêm limites distintos: a Força Aérea e a Marinha aceitam recrutas de até 40 anos, enquanto o Corpo de Fuzileiros Navais estabelece o teto em 28 anos, com exceções mediante autorização.