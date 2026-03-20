EUA enviam navios e fuzileiros ao Oriente Médio enquanto Trump nega uso de tropas terrestres no Irã

247 - O Departamento de Defesa dos Estados Unidos ampliou a presença militar no Oriente Médio com o envio de navios de guerra e milhares de fuzileiros navais, enquanto o presidente Donald Trump afirma que não pretende empregar tropas terrestres no Irã. Entre 2.200 e 2.500 marines estão sendo deslocados para a área de atuação do Comando Central estadunidense, responsável pelas operações militares na região. As informações são do jornal O Globo.

A mobilização ocorre em meio à escalada de tensões no Oriente Médio causadas pelas agressões dos EUA e Israel ao país persa. O envio inclui o grupo anfíbio de prontidão liderado pelo USS Boxer, baseado na Califórnia, além da 11ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais. Trata-se do segundo reforço significativo em poucos dias, após o deslocamento do USS Tripoli e da 31ª Unidade Expedicionária, anteriormente posicionada no Japão.

Capacidade operacional

As Unidades Expedicionárias de Fuzileiros Navais são forças de resposta rápida compostas por cerca de 2,2 mil militares. Elas reúnem estruturas de comando, combate terrestre e aéreo, além de logística, sendo utilizadas em operações como evacuações e ações anfíbias.

De acordo com as informações publicadas, o USS Tripoli tem cerca de 260 metros de comprimento e desloca aproximadamente 45 mil toneladas. A embarcação opera como um porta-aviões de pequeno porte, com capacidade para aeronaves como caças F-35 e aviões de transporte MV-22 Osprey. O navio integra um grupo anfíbio que inclui também embarcações de transporte capazes de realizar desembarques diretos na costa, o que amplia o alcance operacional das forças enviadas à região.