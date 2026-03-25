Trump envia 2 mil paraquedistas ao Oriente Médio e amplia tensão militar

247 - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou o envio de cerca de 2 mil soldados da 82ª Divisão Aerotransportada para o Oriente Médio, em uma movimentação que amplia as opções militares norte-americanas na região. A decisão ocorre em meio à avaliação de uma nova iniciativa diplomática envolvendo o Irã, segundo informações de autoridades do Departamento de Defesa.

De acordo com reportagem do The New York Times, baseada em fontes do Pentágono que falaram sob condição de anonimato, os militares fazem parte da chamada “Força de Resposta Imediata”, uma brigada com capacidade de mobilização global em até 18 horas.

Mobilização rápida e reforço estratégico

O contingente inclui dois batalhões, cada um com aproximadamente 800 soldados, além do major-general Brandon Tegtmeier e integrantes de sua equipe. A estrutura permite uma resposta ágil a cenários de crise e pode ser ampliada nos próximos dias com o envio de mais tropas da mesma brigada.

Somados aos cerca de 4,5 mil fuzileiros navais já deslocados para a região, os reforços elevam para quase 7 mil o número de militares adicionais enviados desde o início do conflito. No total, cerca de 50 mil soldados participam da operação batizada pelo Pentágono como “Epic Fury” (Fúria Épica), envolvendo forças posicionadas no Oriente Médio, Europa e Estados Unidos.

Possíveis alvos e cenários operacionais

Ainda não há confirmação oficial sobre o destino exato dos paraquedistas, mas autoridades indicam que as tropas serão posicionadas em locais com alcance estratégico em relação ao território iraniano. Entre as hipóteses consideradas está a utilização das forças para operações na Ilha de Kharg, principal centro de exportação de petróleo do Irã no Golfo Pérsico.

A região já foi alvo recente de ataques aéreos dos Estados Unidos, que atingiram mais de 90 alvos militares. A ilha também possui infraestrutura considerada crucial para a logística energética iraniana.

Atuação conjunta com fuzileiros navais

O reforço militar inclui ainda cerca de 2,3 mil fuzileiros navais da 31ª Unidade Expedicionária, que devem chegar ao Oriente Médio nos próximos dias. Outro grupo, da 11ª Unidade Expedicionária, partiu da Califórnia e tem previsão de chegada em abril.

Segundo avaliações de ex-comandantes, os fuzileiros navais podem ser inicialmente responsáveis por garantir e restaurar a infraestrutura do aeródromo da Ilha de Kharg, danificada nos ataques recentes. Com a recuperação da pista, a Força Aérea dos Estados Unidos poderia intensificar o envio de equipamentos e tropas por meio de aeronaves C-130.

Limitações e riscos da operação

Embora os paraquedistas tenham capacidade de mobilização rápida, sua atuação apresenta limitações operacionais. As tropas não transportam equipamentos pesados, como veículos blindados, o que pode reduzir a proteção em caso de contra-ataques das forças iranianas.

A movimentação reforça o cenário de escalada militar na região, ao mesmo tempo em que o governo norte-americano mantém aberta a possibilidade de negociação diplomática com Teerã.