Explosão em porto estratégico do Irã deixa um morto e 14 feridos

247 - Uma explosão atingiu neste sábado (31) o porto iraniano de Bandar Abbas, no sul do país, deixando ao menos uma pessoa morta e 14 feridas, segundo informações divulgadas por autoridades locais à imprensa iraniana. O incidente ocorreu em uma das áreas mais sensíveis do comércio marítimo internacional, no estreito de Ormuz, e até o momento as causas do ocorrido permanecem desconhecidas, segundo a agência Reuters.

De acordo com a agência semi-oficial Tasnim, circularam nas redes sociais alegações de que o alvo da explosão teria sido um comandante naval da Guarda Revolucionária do Irã. A agência, no entanto, classificou essas versões como “completamente falsas”. A imprensa iraniana informou que as investigações estão em andamento, mas não apresentou detalhes adicionais, e as autoridades do país não responderam imediatamente aos pedidos de esclarecimento.

Em um episódio distinto, mas ocorrido no mesmo dia, quatro pessoas morreram após uma explosão de gás na cidade de Ahvaz, próxima à fronteira com o Iraque, segundo informou o jornal estatal Tehran Times. Assim como no caso de Bandar Abbas, não foram divulgadas informações complementares sobre as circunstâncias do acidente.

No campo geopolítico, dois funcionários israelenses ouvidos pela Reuters afirmaram que Israel não teve qualquer envolvimento nas explosões registradas no sábado. Os episódios acontecem em um contexto de aumento das tensões entre Teerã e Washington, em meio à repressão do governo iraniano a protestos nacionais e às disputas em torno do programa nuclear do país.

O Pentágono não respondeu de imediato a pedidos de comentário. Em 22 de janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que uma “armada” estava a caminho do Irã. Fontes relataram ainda que Trump avalia diferentes opções contra o país, incluindo ataques direcionados às forças de segurança iranianas.

Mais cedo no sábado, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, acusou líderes dos Estados Unidos, de Israel e da Europa de explorarem os problemas econômicos do Irã, incentivarem a instabilidade interna e fornecerem meios para que a população pudesse “rasgar a nação”.

Bandar Abbas abriga o principal porto de contêineres do Irã e está localizado no estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passa cerca de um quinto de todo o petróleo transportado por via marítima no mundo. Em abril do ano passado, o porto já havia sido atingido por uma grande explosão que matou dezenas de pessoas e deixou mais de mil feridos. À época, um comitê de investigação atribuiu o desastre a falhas no cumprimento de princípios de defesa civil e segurança.

O Irã também enfrenta, desde dezembro, uma onda de protestos em todo o país, desencadeada por dificuldades econômicas e considerada um dos maiores desafios recentes ao sistema político vigente. Segundo um funcionário iraniano ouvido pela Reuters, ao menos 5 mil pessoas morreram nesses protestos, incluindo cerca de 500 integrantes das forças de segurança.