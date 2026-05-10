Graneleiro com destino ao Brasil passa pelo Estreito de Ormuz, diz agência iraniana

Reuters - Um navio graneleiro com bandeira do Panamá com destino ao Brasil passou pelo Estreito de Ormuz usando uma rota designada pelas Forças Armadas do Irã, informou a agência de notícias semioficial iraniana Tasnim neste domingo.

A Tasnim identificou o navio como Mdl Toofan, dizendo que ele havia partido do porto de Ras al-Khair, na Arábia Saudita, e estava indo para Rio Grande.

O navio já havia tentado transitar pelo estreito em 4 de maio, mas foi rechaçado pelas forças iranianas, disse a agência, acrescentando que foi a segunda embarcação desde sábado usando a rota designada pelo Irã para a hidrovia.