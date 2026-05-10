Irã envia resposta à proposta dos EUA para acabar com guerra

Reuters - O Irã enviou sua resposta a uma proposta dos Estados Unidos com o objetivo de pôr fim à guerra de mais de dois meses ao mediador Paquistão, informou a agência de notícias iraniana Irna neste domingo.

De acordo com a proposta do Irã, a fase atual das negociações se concentrará exclusivamente na cessação das hostilidades na região, disse uma fonte familiarizada com o assunto à Irna.

Fontes de ambos os lados disseram à Reuters que os últimos esforços de paz têm como objetivo um memorando temporário de entendimento para interromper a guerra e permitir o tráfego pelo Estreito de Ormuz enquanto discutem um acordo mais completo, que teria que abordar disputas intratáveis, como o programa nuclear do Irã.