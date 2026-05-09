Irã diz que poderá lançar "forte ataque" em caso de agressões dos EUA a suas embarcações

247 - O Exército do Irã afirmou neste sábado (9) que poderá realizar um "forte ataque" contra ativos dos Estados Unidos no Oriente Médio caso embarcações iranianas sofram novas agressões. A declaração ocorre em meio ao bloqueio imposto pelos Estados Unidos a navios iranianos no Estreito de Ormuz. As informações são da CNN Brasil.

Na sexta-feira (8), um caça estadunidense desativou dois petroleiros com bandeira iraniana que, segundo relatos, tentavam escapar do bloqueio na região. O comando naval da Guarda Revolucionária do Irã declarou que qualquer agressão contra petroleiros e embarcações comerciais iranianas provocará um "forte ataque contra um dos centros estadunidenses na região".

A Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária também declarou que "mísseis e drones estão travados no inimigo". A organização militar disse estar preparada para responder a possíveis ofensivas estadunidenses.

Mais de 1.900 civis morreram no Irã vítimas das agressões dos EUA e Israel desde o início do conflito, segundo a Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos, sediada nos Estados Unidos. A Casa Branca contabilizou ao menos 13 mortes de soldados estadunidenses.