Agressão dos EUA e Israel ao Irã deixa 1.980 mortos no Oriente Médio

247 - A escalada militar no Oriente Médio já provocou ao menos 1.980 mortes em diferentes países da região, segundo dados divulgados por autoridades e organizações que monitoram o conflito. Somente no Irã, pelo menos 1.245 civis foram mortos desde 28 de fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel iniciaram ataques contra o país, de acordo com a Human Rights Activists News Agency (HRANA), organização com sede nos Estados Unidos, conforme informações divulgadas pela CNN. O levantamento da HRANA indica que, além dos civis, 189 militares iranianos também morreram no mesmo período. Entre as vítimas civis estão 194 crianças, o que evidencia o impacto humanitário da ofensiva militar em território iraniano.

Nas últimas horas, novos registros de mortes foram confirmados em vários pontos do Oriente Médio, indicando que o conflito ultrapassou as fronteiras iniciais e passou a afetar diversos países da região.

Mortes no Líbano aumentam após ataques israelenses

No Líbano, o Ministério da Saúde informou que pelo menos 486 pessoas morreram desde que Israel iniciou ataques contra o país na semana passada. O Exército israelense também confirmou que dois soldados foram mortos no sul do Líbano durante confrontos ocorridos na madrugada de domingo.

Ataques deixam mortos no Iraque

No Iraque, 18 integrantes das Forças de Mobilização Popular morreram em ataques registrados no país, segundo informou a milícia apoiada pelo Irã. Além disso, três combatentes curdos iranianos e um membro das forças de segurança do Governo Regional do Curdistão também morreram durante os confrontos, conforme confirmação das próprias organizações e do governo regional.

Israel registra vítimas após ataques com mísseis

Em Israel, o serviço de emergência Magen David Adom informou que 12 pessoas morreram em ataques aéreos desde o início da guerra. Nove dessas vítimas morreram após um míssil atingir diretamente um prédio residencial na cidade de Beit Shemesh, causando grande destruição no local.

Kuwait registra mortes de militares e agentes de segurança

O Kuwait também registrou vítimas no contexto do conflito. Segundo informações do Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), do Exército do Kuwait e do Ministério do Interior do país, 12 pessoas morreram, incluindo seis militares americanos, dois militares kuwaitianos e dois membros das forças de segurança do país.

Ataques atingem Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita

Nos Emirados Árabes Unidos, o Ministério da Defesa informou que seis pessoas morreram em consequência de ataques atribuídos ao Irã. As vítimas tinham nacionalidades emiradense, paquistanesa, nepalesa e bengali, segundo as autoridades locais.Na Arábia Saudita, duas pessoas morreram depois que um projétil militar atingiu um prédio residencial na cidade de Al-Kharj, de acordo com a Defesa Civil saudita. Um militar americano também morreu após sofrer ferimentos em um ataque contra tropas dos Estados Unidos no país, ocorrido no segundo dia do conflito.

Bahrein e Omã também registram vítimas

No Bahrein, um homem morreu após destroços de um míssil interceptado provocarem um incêndio em uma embarcação estrangeira na Cidade Industrial de Salman, segundo a mídia estatal do país. Em outro episódio, uma mulher bahreinita de 29 anos morreu após um ataque iraniano, conforme informou o Ministério do Interior.Já em Omã, a Agência de Notícias de Omã confirmou a morte de um cidadão indiano, atingido quando um barco não tripulado atacou o petroleiro em que ele trabalhava, a cerca de 52 milhas náuticas da costa do país.