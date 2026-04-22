Irã apreende navios e eleva tensão no Estreito de Ormuz

247 - A apreensão de duas embarcações pelo Irã no Estreito de Ormuz elevou a tensão internacional nesta quarta-feira (22), em meio à decisão dos Estados Unidos de suspender ataques e à ausência de avanços nas negociações de paz, agravando a crise energética global.

Segundo a agência Reuters, os navios foram interceptados por forças iranianas sob a alegação de violações marítimas, marcando a primeira ação desse tipo desde o início do conflito no fim de fevereiro.

Controle estratégico e impacto global

O Estreito de Ormuz é uma das rotas mais importantes para o comércio mundial de energia, responsável pelo trânsito de cerca de um quinto do petróleo e gás natural liquefeito consumidos globalmente. Desde o início da guerra, o Irã tem restringido o tráfego de embarcações estrangeiras, permitindo a circulação apenas de navios sob sua autorização.

As autoridades iranianas afirmaram que qualquer ameaça à segurança na região será tratada como uma “linha vermelha”. A medida reforça o controle do país sobre a passagem marítima e intensifica o impacto sobre o mercado global de energia.

Suspensão de ataques e impasse diplomático

A escalada ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a suspensão dos ataques contra o Irã, atendendo a um pedido de mediadores do Paquistão. A decisão, no entanto, não foi acompanhada por avanços concretos nas negociações.

Trump afirmou nas redes sociais que a ofensiva será mantida suspensa até que haja uma proposta unificada por parte dos iranianos. Apesar disso, fontes indicam que não há prazo definido para o cessar-fogo.

Ao mesmo tempo, os Estados Unidos mantêm um bloqueio naval ao comércio marítimo iraniano, medida considerada por Teerã como um ato de guerra. Em resposta, o Irã condiciona a reabertura completa do estreito ao fim dessa restrição.

Incidentes no mar e acusações

As embarcações apreendidas — identificadas como MSC Francesca, de bandeira panamenha, e Epaminondas, de bandeira liberiana — foram acusadas de operar sem autorização e de manipular seus sistemas de navegação.

O navio Epaminondas, operado por uma empresa grega, relatou ter sido alvo de disparos a cerca de 20 milhas náuticas de Omã. Apesar dos danos na cabine de comando, não houve feridos. Um terceiro navio também foi atacado na região, mas conseguiu seguir viagem.

Demonstração de força e crise energética

Em meio à escalada, o Irã exibiu mísseis balísticos durante um desfile em Teerã, em um gesto interpretado como demonstração de força. Imagens transmitidas pela televisão estatal mostraram multidões e mensagens que reforçam o controle iraniano sobre o estreito.

A tensão teve reflexo imediato no mercado internacional, com o preço do petróleo Brent registrando alta de cerca de 2,5%, alcançando US$ 101 por barril.

Mediação internacional e negociações travadas

O Paquistão segue atuando como mediador entre as partes, apesar do fracasso de uma rodada recente de negociações. Um representante envolvido nas tratativas afirmou: “Se você me perguntar honestamente, foi um revés que não esperávamos, porque os iranianos nunca recusaram, eles estavam prontos para participar e ainda estão”.

As divergências permanecem profundas. Washington exige que o Irã interrompa o enriquecimento de urânio, enquanto Teerã pede o fim das sanções, reparações pelos danos sofridos e reconhecimento de seu controle sobre o estreito.

Conflitos paralelos agravam cenário

A situação se torna ainda mais complexa com novos episódios de violência no Oriente Médio. Um ataque israelense no sul do Líbano deixou duas pessoas mortas, enquanto o Hezbollah afirmou ter lançado um drone contra forças israelenses.

O episódio aumenta a pressão sobre um cessar-fogo já frágil na região e amplia o risco de uma escalada mais ampla envolvendo aliados do Irã.