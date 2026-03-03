Irã ataca base aérea dos EUA no Bahrein
Segundo a Guarda Revolucionária Iraniana, foi um "ataque em larga escala"
O Irã realizou um "ataque em larga escala com drones e mísseis" contra uma base aérea dos EUA no Bahrein, informou a agência de notícias oficial iraniana IRNA nesta terça-feira (3).
A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã lançou "um ataque em larga escala com drones e mísseis ao amanhecer contra a base aérea dos EUA na área de Sheikh Isa, no Bahrein", afirmou a IRNA em uma publicação no Telegram.
Enquanto isso, a embaixada dos EUA em Riad confirmou ter sido atingida por um ataque e acrescentou que permaneceria fechada nesta terça-feira.
O Departamento de Estado dos EUA informou nesta terça-feira que ordenou a saída de funcionários do governo americano e seus familiares que não atuam em funções essenciais do Bahrein, Iraque e Jordânia.