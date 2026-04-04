Irã ataca centros militares e industriais de Israel

247 - O Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC) anunciou neste sábado (4) que realizou uma série de ataques contra centros militares e industriais de Israel em diferentes regiões, incluindo Tel Aviv, no âmbito da 94ª fase da Operação Promessa Verdadeira 4. Segundo o comunicado, foram utilizados mísseis balísticos de combustível sólido e líquido, além de drones, atingindo também posições de comandantes e unidades militares israelenses. As ações fazem parte de uma ofensiva mais ampla em resposta a ataques anteriores, conforme divulgado pela agência Tasnim News.

De acordo com o IRGC, os alvos incluíram localidades estratégicas como Dimona, Negev, Be’er Sheva e Ramat Gan. A operação teria sido conduzida com a chamada tática de “fogo profundo contra fogo”, em meio a ataques contínuos. Ainda segundo o comunicado, os sistemas avançados de defesa aérea de Israel não conseguiram interceptar os mísseis iranianos, descritos como de alta capacidade destrutiva e equipados com ogivas guiadas e múltiplos projéteis.

O IRGC também afirmou que a chamada “frente de resistência” na região intensificou a pressão sobre Israel e os Estados Unidos por meio de ataques contínuos e coordenados. Nesse contexto, forças do Iêmen teriam realizado lançamentos de mísseis balísticos contra áreas do sul dos territórios ocupados.

Ainda segundo a declaração, grupos armados no Iraque conduziram 19 operações com mísseis e drones nas últimas horas, ampliando a dimensão regional do confronto.

O comunicado atribui a escalada do conflito a uma ofensiva militar de grande escala iniciada pelos Estados Unidos e por Israel após o assassinato do líder da Revolução Islâmica, aiatolá Seyed Ali Khamenei, ocorrido em 28 de fevereiro, junto a comandantes militares e civis. Desde então, ataques aéreos teriam atingido áreas militares e civis no Irã, causando vítimas e danos significativos à infraestrutura.

Em resposta, as Forças Armadas iranianas afirmam ter realizado sucessivas operações retaliatórias, mirando posições israelenses e americanas tanto nos territórios ocupados quanto em bases na região, utilizando ondas de mísseis e drones.