Irã libera passagem de "itens essenciais" pelo Estreito de Ormuz

247 - O governo do Irã anunciou que permitirá a passagem de embarcações transportando itens considerados essenciais pelo Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global, mas ainda não detalhou quais produtos se enquadram nessa categoria. A decisão foi divulgada pela agência estatal Tasnim.

A autorização consta em um documento encaminhado ao chefe da Organização de Portos e Marítima do país, estabelecendo diretrizes para o tráfego marítimo na região.

No comunicado, Houman Fathi, vice-responsável pelo desenvolvimento comercial, afirmou que “fica concedida permissão para o trânsito de embarcações que transportem bens essenciais – especialmente commodities básicas e insumos para pecuária – através do estreito de Ormuz”.

A medida abrange navios com destino aos portos iranianos ou que já estejam operando na região. Ainda segundo a agência estatal, Fathi destacou que “as entidades executivas relevantes são instruídas a tomar as medidas necessárias, de acordo com os protocolos emitidos, para facilitar a passagem dessas embarcações”.

Apesar da flexibilização, permanecem incertezas sobre o alcance da decisão. Não está claro quais itens serão oficialmente classificados como essenciais nem se embarcações provenientes de países considerados hostis por Teerã continuarão enfrentando restrições.

O Estreito de Ormuz é uma das principais rotas marítimas do mundo, por onde circula uma parcela significativa do petróleo global, o que torna qualquer alteração nas regras de navegação um fator relevante para os mercados internacionais.

Também foi informado que uma lista de embarcações autorizadas a cruzar a região será encaminhada para coordenação, indicando que o controle sobre o fluxo no estreito continuará sendo rigorosamente monitorado pelas autoridades iranianas.