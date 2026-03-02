Irã denuncia ataques dos EUA e de Israel a 9 hospitais

247 - Pelo menos nove hospitais foram “seriamente danificados” no Irã em meio à ofensiva militar coordenada pelos Estados Unidos e por Israel, que chegou ao terceiro dia consecutivo. A informação foi divulgada pela agência semioficial Mehr News Agency, que cita declarações de um parlamentar iraniano sobre os impactos dos bombardeios no país.

Segundo a Mehr News Agency, o deputado Mohammed Beigi afirmou nesta segunda-feira (2) que os ataques atingiram diretamente estruturas hospitalares, o que, em sua avaliação, configura desrespeito às normas internacionais. “Ao atacar hospitais, as leis internacionais foram violadas”, declarou o parlamentar, conforme reproduzido pela agência.

Beigi também relatou que cinco pessoas morreram em um ataque separado na Rua Irã, localizada na capital Teerã. De acordo com ele, o bombardeio tornou residências “inabitáveis” e reduziu prédios a escombros, ampliando o cenário de destruição em áreas civis.

A escalada do conflito teve início no sábado (28), quando os Estados Unidos e Israel lançaram uma operação militar conjunta contra o Irã. A ação provocou respostas de Teerã e de grupos aliados iranianos na região, intensificando a tensão e ampliando o risco de novos confrontos no Oriente Médio.

O agravamento dos ataques e os relatos de danos a infraestruturas civis, incluindo hospitais, aumentam a preocupação internacional com as consequências humanitárias da ofensiva, enquanto o confronto entre as partes segue em curso.