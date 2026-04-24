Irã diz que não há previsão de novo encontro com EUA no Paquistão

247 - O governo do Irã afirmou nesta sexta-feira (24) que não há previsão de reunião com representantes dos Estados Unidos no Paquistão. A declaração foi feita pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baghaei. As informações são da CNN Brasil.

Em publicação na rede social X, Baghaei disse que "não há previsão de encontro entre o Irã e os EUA" e indicou que as posições iranianas serão repassadas às autoridades paquistanesas. A manifestação ocorre em meio a especulações sobre possíveis negociações indiretas entre os dois países.

O porta-voz informou ainda que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, está em viagem ao Paquistão para reuniões com autoridades locais. De acordo com Baghaei, o deslocamento ocorre no contexto de iniciativas de mediação voltadas ao fim do conflito e à restauração da estabilidade na região.

Sinais contraditórios

A negativa iraniana surge após declarações da Casa Branca sobre a possibilidade de diálogo. O governo dos Estados Unidos havia informado que enviaria representantes ao Paquistão para conversas com negociadores iranianos.

Mais cedo, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que houve "algum progresso" nas tratativas recentes. Segundo ela, a decisão de enviar emissários teve como objetivo ouvir as posições do Irã e avaliar possíveis avanços.

Questionada sobre o envio de uma proposta unificada por parte de Teerã, conforme desejado pelo presidente Donald Trump, Leavitt não respondeu diretamente. Ela afirmou que o governo estadunidense aguarda novos desdobramentos das conversas.