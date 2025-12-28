Irã e Catar pedem o fim da ocupação e do expansionismo de Israel no Oriente Médio

247 - Segundo a agência HispanTV, o ministro iraniano das Relações Exteriores, Seyed Abbas Araqchi, conversou neste domingo com seu homólogo do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. No diálogo, ambos avaliaram a situação na Palestina e no Líbano, destacando as violações cometidas por Israel após os cessar-fogos firmados em outubro de 2025, no caso palestino, e em novembro de 2024, no território libanês.

O Irã e o Catar reforçaram a defesa da integridade territorial e da unidade do Iêmen, ao mesmo tempo em que expressaram forte preocupação com o avanço do expansionismo de Israel na Ásia Ocidental.

Durante a conversa, os chanceleres manifestaram preocupação com a continuidade dos ataques israelenses nessas regiões, que, segundo eles, têm deixado um rastro de mortes e destruição. Irã e Catar também defenderam que a comunidade internacional atue de forma mais firme para pressionar Israel a cumprir integralmente seus compromissos, interrompendo políticas classificadas como genocidas, além de pôr fim à ocupação e ao expansionismo na região.

No que diz respeito ao Iêmen, Teerã e Doha enfatizaram a necessidade de preservar a integridade territorial e a unidade do país árabe diante das recentes mudanças no terreno. Separatistas do Conselho de Transição do Sul (STC), apoiados pelos Emirados Árabes Unidos, avançaram recentemente sobre áreas do sul iemenita, ampliando o cenário de instabilidade.

Nesse contexto, o movimento popular iemenita Ansar Allah alertou, na sexta-feira, que os confrontos armados no sul do Iêmen estariam sendo planejados de forma estratégica para favorecer os interesses do regime israelense, especialmente com o objetivo de dominar regiões ricas em petróleo. O grupo também criticou o que considera tentativas de Israel de legitimar abusos em diferentes partes do Oriente Médio.

A posição conjunta de Irã e Catar evidencia a preocupação de ambos os países com a escalada de conflitos e com os impactos das ações israelenses sobre a estabilidade regional, especialmente em áreas já marcadas por guerras prolongadas e crises humanitárias.