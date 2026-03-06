Irã lança mísseis contra o coração de Tel Aviv

247 - O Irã afirmou nesta sexta-feira (6) que lançou mísseis Kheibar em direção ao centro de Tel Aviv, em Israel, como parte de uma nova ofensiva militar. Segundo a Guarda Revolucionária Islâmica, o ataque integra a 21ª fase da chamada “Operação Verdadeira Promessa 4” e teve como alvo áreas consideradas estratégicas na principal cidade israelense, de acordo com a agência Reuters.

Em comunicado oficial, a Guarda Revolucionária declarou que a nova onda de ataques foi iniciada por meio de uma operação conjunta envolvendo mísseis e drones. Segundo o texto, a ação teria sido direcionada ao “coração de Tel Aviv”, indicando que os projéteis foram disparados com o objetivo de atingir pontos centrais da cidade.

Relatos indicam que fortes explosões foram ouvidas em Tel Aviv durante a ofensiva. O episódio ocorreu enquanto sistemas de defesa israelenses eram acionados para responder ao lançamento de mísseis provenientes do território iraniano.

As Forças Armadas de Israel confirmaram que detectaram projéteis disparados do Irã em direção ao país. Em comunicado, o exército israelense informou que seus sistemas de defesa aérea foram ativados para interceptar as ameaças.

Moradores de Tel Aviv e de outras regiões de Israel relataram grandes estrondos durante a manhã, no momento em que os sistemas antimísseis tentavam interceptar uma série de foguetes disparados na direção do território israelense. O episódio ocorre em meio à escalada de tensões militares na região.