Trump incentiva forças curdas a atacar o Irã e amplia tensão regional

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou apoiar possíveis ataques de forças curdas iranianas contra alvos do Irã, em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. A declaração foi feita durante entrevista por telefone à agência Reuters, na qual o dirigente norte-americano comentou consultas feitas por milícias curdas iranianas sobre a possibilidade de atacar forças de segurança iranianas.

“Acho maravilhoso que eles (curdos) queiram fazer isso, eu apoiaria totalmente”, declarou o presidente dos Estados Unidos.

Segundo três fontes com conhecimento do tema, milícias curdas iranianas teriam consultado autoridades norte-americanas sobre a possibilidade e os meios de conduzir operações contra as forças de segurança iranianas dentro do território do país.

A situação ocorre em um contexto de crescente tensão regional. Fontes de segurança relataram que dois drones iranianos atacaram na quinta-feira um acampamento de oposição iraniana localizado no Curdistão iraquiano.