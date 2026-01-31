Irã nega assassinato de comandante da Marinha

247 - Circulou nas últimas horas a alegação de que o contra-almirante Alireza Tangsiri, comandante da Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês), teria sido assassinado. Apurações da agência iraniana Tasnim News Agency indicam, no entanto, que a informação não procede e foi totalmente fabricada, associada a operações psicológicas de grupos contrários ao Irã.

A disseminação do boato ocorreu após relatos de uma forte explosão em uma área residencial da cidade de Bandar Abbas, no sul do país. De acordo com o governo da província de Hormozgan, o barulho ouvido pelos moradores teve origem em uma explosão registrada dentro de uma casa localizada em um dos bairros da cidade, sem qualquer relação com autoridades militares ou dirigentes do IRGC.

As informações oficiais indicam que a explosão aconteceu em um edifício residencial de oito andares situado na avenida Moallem. O impacto destruiu dois pavimentos do prédio e provocou danos a vários veículos estacionados nas proximidades, além de atingir uma loja comercial.

Também houve registro de pessoas feridas em decorrência do incidente.