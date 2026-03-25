Irã reforça defesa em ilha estratégica diante de ameaça de invasão terrestre dos EUA

247 - O Irã intensificou suas medidas defensivas na Ilha de Kharg, no Golfo Pérsico, diante da possibilidade de uma operação militar dos Estados Unidos para assumir o controle do território. Responsável por cerca de 90% das exportações de petróleo bruto iraniano, a ilha ocupa posição estratégica no equilíbrio energético internacional e se tornou foco central da escalada de tensões na região.

Nas últimas semanas, forças iranianas ampliaram a presença militar no local e instalaram novos sistemas de defesa aérea. Entre os equipamentos deslocados estão mísseis portáteis terra-ar, conhecidos como MANPADS, além de uma rede de armadilhas terrestres com minas antipessoal e antitanque, inclusive em áreas costeiras que poderiam ser utilizadas em um eventual desembarque anfíbio.

A estrutura defensiva da ilha foi reforçada em múltiplas camadas, o que eleva significativamente o grau de complexidade de qualquer operação militar. Paralelamente, os Estados Unidos intensificaram o monitoramento da região, com vigilância aérea constante para identificar alterações no terreno e possíveis preparativos iranianos.

No campo militar, cresce a preocupação com os riscos de uma ofensiva terrestre. Especialistas apontam que a proximidade da ilha com o território iraniano favorece ataques com drones e mísseis balísticos contra tropas invasoras. O almirante reformado James Stavridis alertou: "Os iranianos são astutos e implacáveis. Farão tudo o que puderem para infligir o máximo de baixas às forças americanas".

A preocupação também é compartilhada por aliados regionais. Uma fonte israelense destacou: "A esperança é que eles não corram esse risco [...] mas não há como saber. Eu estaria muito preocupado com isso", em referência à possibilidade de uma operação terrestre.

A liderança política iraniana respondeu com um tom de alerta. O presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou: "Todos os movimentos inimigos estão sob vigilância constante de nossas forças armadas. Se eles se desviarem da linha, toda a infraestrutura vital desse país da região se tornará, sem restrições, alvo de ataques implacáveis". Ele também declarou: "Estamos monitorando de perto todos os movimentos dos EUA na região, especialmente o deslocamento de tropas".

Com dimensões equivalentes a cerca de um terço de Manhattan, a Ilha de Kharg está localizada no norte do Golfo Pérsico e próxima de importantes instalações petrolíferas iranianas. Sua relevância vai além da geografia, sendo peça-chave no escoamento de petróleo para o mercado global.

Nos bastidores, há divergências sobre a viabilidade de uma intervenção militar. Aliados dos Estados Unidos no Golfo têm demonstrado preocupação com a possibilidade de um conflito prolongado e com o risco de retaliações iranianas contra infraestruturas estratégicas da região. Em vez de uma ofensiva terrestre, esses países defendem o enfraquecimento do programa de mísseis balísticos do Irã como prioridade.

Como alternativa, especialistas militares apontam a possibilidade de um bloqueio marítimo à ilha. Segundo Stavridis, "isso poderia ser feito sem o desembarque de tropas", sugerindo uma estratégia menos arriscada para pressionar Teerã.