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      Irã reúne provas contra EUA e Israel por ataques a centros científicos e universidades no país

      Material está sendo organizado para ação jurídica internacional; Teerã aponta que 20 universidades foram danificadas durante as agressões

      Um homem carrega uma bandeira do Irã enquanto caminha entre os escombros de um prédio da Universidade de Tecnologia Sharif, em Teerã, Irã, em 7 de abril de 2026 (Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS / Foto de arquivo)

      247 - O governo do Irã iniciou a documentação das agressões dos Estados Unidos e de Israel contra centros científicos e instituições de ensino no país. Segundo informações da agência Mehr e da CNN, o material está sendo organizado para embasar uma ação jurídica em fóruns internacionais.

      O anúncio foi feito durante visita à Universidade Shahid Beheshti, em Teerã, pelo vice-presidente iraniano para Ciência, Tecnologia e Economia Baseada no Conhecimento, Hossein Afshin. Ele afirmou que o trabalho é conduzido pelo Departamento de Assuntos Jurídicos da Presidência.

      Segundo o governo iraniano, mais de 20 universidades foram danificadas desde o início do conflito, com registros de impactos também sobre acadêmicos. Teerã sustenta que as ações fazem parte de uma estratégia para enfraquecer as bases científicas e culturais do país.

      Afshin declarou que "os ataques à infraestrutura científica e universitária não são apenas um ataque à propriedade e aos equipamentos, mas também um ataque às bases da produção de conhecimento, à formação de recursos humanos qualificados e ao futuro do desenvolvimento do país."

      O governo iraniano informou que está reunindo documentação técnica, relatórios de especialistas e evidências de campo para apresentação em instâncias internacionais. O objetivo, segundo as autoridades, é formalizar um processo com base nesses materiais.

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