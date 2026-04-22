Irã reúne provas contra EUA e Israel por ataques a centros científicos e universidades no país

247 - O governo do Irã iniciou a documentação das agressões dos Estados Unidos e de Israel contra centros científicos e instituições de ensino no país. Segundo informações da agência Mehr e da CNN, o material está sendo organizado para embasar uma ação jurídica em fóruns internacionais.

O anúncio foi feito durante visita à Universidade Shahid Beheshti, em Teerã, pelo vice-presidente iraniano para Ciência, Tecnologia e Economia Baseada no Conhecimento, Hossein Afshin. Ele afirmou que o trabalho é conduzido pelo Departamento de Assuntos Jurídicos da Presidência.

Segundo o governo iraniano, mais de 20 universidades foram danificadas desde o início do conflito, com registros de impactos também sobre acadêmicos. Teerã sustenta que as ações fazem parte de uma estratégia para enfraquecer as bases científicas e culturais do país.

Afshin declarou que "os ataques à infraestrutura científica e universitária não são apenas um ataque à propriedade e aos equipamentos, mas também um ataque às bases da produção de conhecimento, à formação de recursos humanos qualificados e ao futuro do desenvolvimento do país."

O governo iraniano informou que está reunindo documentação técnica, relatórios de especialistas e evidências de campo para apresentação em instâncias internacionais. O objetivo, segundo as autoridades, é formalizar um processo com base nesses materiais.