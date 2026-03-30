Israel aprova pena de morte automática a palestinos condenados por "ataques letais"

JERUSALÉM, 30 de março (Reuters) - O parlamento israelense aprovou na segunda-feira uma lei que torna a pena de morte uma sentença padrão para palestinos condenados em tribunais militares por ataques mortais, cumprindo uma das principais promessas dos aliados de extrema-direita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Reportagem de Maayan Lubell Edição de Alexandra Hudson