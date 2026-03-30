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      Israel aprova pena de morte automática a palestinos condenados por "ataques letais"

      Lei estabelece pena capital como sentença padrão para palestinos julgados em tribunais militares por ataques fatais

      O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, caminham juntos dentro do Knesset, em Jerusalém, em 27 de março de 2025. (Foto: REUTERS/Ronen Zvulun)

      JERUSALÉM, 30 de março (Reuters) - O parlamento israelense aprovou na segunda-feira uma lei que torna a pena de morte uma sentença padrão para palestinos condenados em tribunais militares por ataques mortais, cumprindo uma das principais promessas dos aliados de extrema-direita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

      Reportagem de Maayan Lubell Edição de Alexandra Hudson

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