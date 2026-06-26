Israel, Líbano e EUA assinam acordo inicial de paz

247 - Israel e Líbano assinaram nesta sexta-feira (26) um acordo-quadro em Washington com o objetivo de abrir caminho para o encerramento dos confrontos entre Israel e o Hezbollah. O entendimento foi firmado após vários dias de negociações mediadas pelos Estados Unidos. As informações são da agência Reuters.

O documento foi assinado pelos embaixadores do Líbano e de Israel nos Estados Unidos, Nada Moawad e Yechiel Leiter, juntamente com representantes do governo estadunidense, durante cerimônia realizada no Departamento de Estado.

Antes da assinatura, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o acordo representa apenas o início de um processo que classificou como difícil, mas necessário para alcançar uma solução duradoura.

Os participantes não divulgaram detalhes sobre o conteúdo do acordo nem explicaram em que medida ele difere do cessar-fogo firmado em 16 de abril, que serviu de base para sucessivas rodadas de negociações entre Israel e Líbano mediadas por Washington.

Segundo a representante libanesa, o entendimento constitui um primeiro passo para restaurar a soberania e a integridade territorial do Líbano, consolidar um cessar-fogo permanente e permitir o retorno da população deslocada às suas cidades, além de criar condições para que o país volte a viver em paz e segurança.

Conflito provocou milhares de mortes

A atual fase dos confrontos começou em 2 de março, quando o Hezbollah lançou ataques contra território israelense em resposta às agressões militares conduzidas pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã.

Desde então, os bombardeios e ofensivas militares israelenses deixaram mais de 4 mil mortos no Líbano e provocaram o deslocamento de mais de um milhão de pessoas.

Retirada parcial de tropas segue em discussão

As negociações em Washington também abordaram uma proposta para que Israel transfira ao Exército libanês parte das áreas ocupadas no sul do Líbano.

Na quinta-feira (25), um integrante do Departamento de Estado afirmou que Israel havia concordado em retirar tropas de parte desse território. Autoridades israelenses e libanesas negaram essa informação.

Antes da retomada das conversas nesta semana, Israel e Hezbollah haviam concordado em interromper os ataques, embora militares israelenses permaneçam em áreas ocupadas do sul do Líbano. Apesar do cessar-fogo, os episódios de violência israelense continuam.

Moradores recebem ordem para deixar cidade

Também nesta sexta-feira (26), forças israelenses lançaram panfletos sobre a cidade libanesa de Mansouri determinando que os moradores deixassem a área, segundo a imprensa estatal libanesa. Foi a primeira ordem desse tipo desde a entrada em vigor do cessar-fogo mais recente.

Um alto oficial militar libanês afirmou que Israel incorporou recentemente Mansouri à sua zona de ocupação. Segundo ele, agricultores continuam entrando e saindo da região, mas já não vivem permanentemente na cidade.

Autoridades libanesas afirmam que tropas israelenses vêm impondo o limite norte desta zona por meio de disparos contra qualquer pessoa que se aproxime, incluindo civis e militares do Líbano.