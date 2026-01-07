Itália, de Meloni, é peça-chave para assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia

247 - Os ministros da Agricultura dos 27 países da União Europeia se reuniram no início da tarde desta terça-feira na sede da Comissão Europeia, em Bruxelas, para tratar das reivindicações do setor agrícola e dos pontos sensíveis do acordo de livre comércio entre o bloco europeu e o Mercosul. O encontro ocorre em meio a pressões internas de produtores e a divergências entre governos sobre garantias regulatórias e competitividade.

Segundo informações da agência RFI, um dos focos centrais da discussão foi a posição da Itália em relação ao tratado com o Mercosul. O ministro italiano da Agricultura, Francesco Lollobrigida, detalhou as principais condições apresentadas por Roma para apoiar o avanço do acordo, enfatizando a necessidade de salvaguardas rigorosas para o mercado europeu.

De acordo com a RFI, o governo italiano exige garantias formais de que os produtos agrícolas provenientes da América do Sul cumprirão integralmente as normas sanitárias e ambientais da União Europeia. A preocupação se concentra, sobretudo, no uso de pesticidas que são proibidos no território europeu, mas ainda autorizados em alguns países do Mercosul, o que, na avaliação de Roma, poderia gerar concorrência desleal.

Além do dossiê Mercosul, a Itália levou à mesa de negociações outra demanda considerada estratégica para o setor agrícola europeu. O país espera que a Comissão Europeia sinalize disposição para reduzir o custo dos fertilizantes, impactados diretamente pelo mecanismo europeu de taxa de carbono nas fronteiras. A revisão desse sistema é vista como fundamental para aliviar o preço dos insumos e preservar a competitividade dos produtores do bloco.

Em declaração feita em Bruxelas, o ministro Francesco Lollobrigida condicionou o apoio italiano ao cumprimento dessas exigências. “Se essas garantias forem certificadas, aprovaremos naturalmente, neste estágio, a assinatura do acordo com o Mercosul”, afirmou o ministro, ao comentar a posição do governo de Roma durante as discussões.

Enquanto a Itália adota uma postura cautelosa, outros países demonstram otimismo em relação a um desfecho favorável. O governo da Alemanha declarou estar “muito confiante” de que os italianos acabarão dando sinal verde ao tratado, reforçando a expectativa de que as negociações avancem após ajustes técnicos e políticos.

A reunião em Bruxelas evidencia as complexidades que cercam o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que envolve interesses econômicos, ambientais e regulatórios. As decisões tomadas nas próximas etapas serão determinantes para definir o ritmo e o alcance do tratado, considerado estratégico para ambos os blocos.