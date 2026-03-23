Lavrov discute situação do Golfo Pérsico com chanceler do Irã

247 - Em conversa telefônica nesta segunda-feira (23), o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, discutiu com o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, a situação no Golfo Pérsico. A chancelaria russa informou que "eles examinaram a situação na região", que se agravou drasticamente como resultado da agressão dos Estados Unidos e de Israel. As informações são da RT Brasil.

Lavrov reiterou que são "inaceitáveis" os ataques estadunidenses e israelenses contra a infraestrutura nuclear do Irã, incluindo a usina de Bushehr. Ele ressaltou que essas ações criam riscos graves à segurança dos funcionários russos e podem provocar consequências ecológicas catastróficas para todos os países da região.

Os dois chanceleres "expressaram preocupação com o perigoso alastramento do conflito provocado por Washington e Tel Aviv para a região do Mar Cáspio", acrescenta o comunicado da chancelaria russa. O lado russo enfatizou a necessidade de cessação imediata das hostilidades e de uma solução política que considere os interesses legítimos de todas as partes envolvidas, especialmente do Irã.

Lavrov afirmou ainda que "a Rússia se guiará por essa posição também no Conselho de Segurança da ONU". Por sua vez, Araghchi agradeceu à liderança russa pelo "significativo apoio diplomático e de outras naturezas prestado à República Islâmica do Irã, incluindo o fornecimento de ajuda humanitária".