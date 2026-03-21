Putin reafirma solidariedade da Rússia ao Irã e condena as "duras provações" dos EUA

Reuters - O presidente russo, Vladimir Putin, parabenizou os líderes iranianos pelo Nowruz e disse que Moscou continua sendo uma amiga leal e parceira confiável de Teerã, informou o Kremlin no sábado.

A extensão do apoio de Moscou ao Irã, no entanto, está em disputa. Algumas fontes iranianas disseram que tiveram pouca ajuda real de Moscou na maior crise para o Irã desde que o Xá, apoiado pelos EUA, foi derrubado na revolução de 1979.

Putin enviou felicitações ao líder supremo do Irã, aiatolá Mojtaba Khamenei, e ao presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, pelo ano novo iraniano, informou o Kremlin.

"Vladimir Putin desejou que o povo iraniano supere as duras provações com dignidade e enfatizou que, neste momento difícil, Moscou continua sendo uma amiga leal e parceira confiável de Teerã", disse o Kremlin.

A Rússia diz que os ataques dos EUA e de Israel contra o Irã empurraram todo o Oriente Médio para o abismo e desencadearam uma grande crise global de energia, enquanto Putin condenou o assassinato do líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, como um assassinato "cínico".

O site Politico informou que Moscou propôs uma contrapartida a Washington: o Kremlin deixaria de compartilhar informações de inteligência com o Irã se Washington deixasse de fornecer à Ucrânia informações de inteligência sobre a Rússia, mas os Estados Unidos rejeitaram a ideia. O Kremlin descartou a reportagem como falsa.

A Rússia foi privada de um aliado quando os Estados Unidos derrubaram o líder venezuelano Nicolás Maduro, embora Moscou tenha se beneficiado dos altos preços do petróleo provocados pelos ataques dos EUA e de Israel ao Irã, um parceiro estratégico.

A parceria estratégica divulgada não contém uma cláusula de defesa mútua, e a Rússia tem dito repetidamente que não quer que o Irã desenvolva uma bomba atômica, uma medida que Moscou teme que desencadeie uma corrida armamentista nuclear no Oriente Médio.



