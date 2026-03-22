Rússia alerta para consequências graves após assassinato de líderes iranianos por EUA e Israel

247 - O governo da Rússia advertiu neste domingo (22) para possíveis desdobramentos após o assassinato de líderes iranianos em ataques atribuídos aos Estados Unidos e a Israel. As informações são do Kremlin, divulgadas em entrevista do porta-voz Dmitry Peskov ao jornalista Pavel Zarubin. Segundo Peskov, a situação atual pode gerar efeitos relevantes no cenário internacional. "Isso não pode ficar sem consequências", afirmou. As informações são da RT Brasil.

O porta-voz russo também declarou que o episódio representa uma "anormalidade" e reiterou que poderá ter impactos duradouros. Ele acrescentou que o Irã responde às ações militares. "O Irã está se defendendo de maneira bastante ativa", disse. Em 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel iniciaram ataques conjuntos contra o território iraniano. Durante as agressões, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, foi morto, assim como outros integrantes de alto escalão do governo.

Resposta iraniana e impactos

Em resposta, o Irã lançou múltiplas ondas de mísseis balísticos contra Israel e bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. O novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, foi anunciado em 8 de março e prometeu retaliar as mortes causadas pelos ataques. De acordo com dados divulgados, o número de mortos no país persa ultrapassa 1.400 pessoas em decorrência dos ataques.

As Forças Armadas dos Estados Unidos informaram que mais de 5 mil alvos foram atingidos nos primeiros 10 dias da operação. O Irã, por sua vez, relatou mais de 40 ondas de ataques em resposta. Além disso, o país bloqueou quase totalmente o Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde circula cerca de 20% do petróleo e do gás comercializados no mundo, o que provocou alta nos preços dos combustíveis.