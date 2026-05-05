Lavrov e Rubio discutem relações bilaterais em conversa por telefone

247 - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, conversaram por telefone nesta terça-feira (5), segundo comunicado oficial divulgado pelo governo russo. As informações são da RT Brasil.

De acordo com a nota, o diálogo incluiu uma "troca de impressões" sobre o cenário atual dos assuntos internacionais, além de abordar o estado das relações entre Rússia e Estados Unidos. O comunicado também informa que os dois diplomatas trataram do cronograma de contatos bilaterais, indicando a continuidade das interações entre os dois países.

Segundo o governo russo, a conversa teve caráter construtivo e foi conduzida de forma profissional.

Nota do governo russo na íntegra

"Em 5 de maio, ocorreu uma conversa telefônica entre o ministro das Relações Exteriores da Federação da Rússia, S. V. Lavrov, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, M. Rubio.

Os chefes das chancelarias realizaram uma "sincronização de posições" sobre a situação atual nos assuntos internacionais e nas relações russo-estadunidenses, além de discutirem o cronograma de contatos bilaterais.

A conversa teve caráter construtivo e profissional."