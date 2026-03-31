Lavrov visitará Índia para reunião de chanceleres do BRICS

247 - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, deverá viajar a Nova Délhi nos dias 14 e 15 de maio para participar da reunião dos chanceleres dos países do BRICS. O encontro será estratégico para a definição das diretrizes e documentos que irão orientar a próxima cúpula do bloco.

A informação foi divulgada pelo vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Andrey Rudenko, em entrevista à agência TASS. Segundo ele, “o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, planeja participar da reunião ministerial do BRICS nos dias 14 e 15 de maio deste ano, que definirá o conjunto e as diretrizes gerais dos documentos finais que a presidência indiana apresentará à cúpula do BRICS”.

De acordo com Rudenko, além da participação no encontro multilateral, Lavrov também realizará compromissos bilaterais durante a visita. “No âmbito dos eventos do BRICS, está também prevista uma visita de trabalho separada de Lavrov à Índia para se encontrar com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Subrahmanyam Jaishankar, e outros funcionários indianos”, afirmou.

A Índia ocupa atualmente a presidência do BRICS em 2026, sendo responsável pela condução das discussões e pela formulação das propostas que serão levadas à cúpula do grupo. O encontro de chanceleres é considerado uma etapa preparatória fundamental nesse processo.

Criado em 2006 por Brasil, Rússia, Índia e China, o BRICS passou por expansão significativa nos últimos anos. A África do Sul ingressou no grupo em 2011, enquanto Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos e Etiópia tornaram-se membros plenos em 2024. Já a Indonésia aderiu ao bloco em 2025.

Além dos membros efetivos, o BRICS também ampliou sua rede de parcerias. Desde o início de 2025, Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Tailândia, Uganda e Uzbequistão receberam o status oficial de parceiros, ao qual se somou a Nigéria em 17 de janeiro deste ano.