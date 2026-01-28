Líder democrata no Senado dos EUA cobra identificação e uso de câmeras corporais pelo ICE

Reuters - O líder democrata no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, afirmou nesta quarta-feira (28) que os agentes federais do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) devem deixar de usar máscaras e cumprir novas restrições. A declaração foi feita ao apresentar as condições que seu partido defende para prorrogar o financiamento do governo além do prazo de sábado.

Schumer disse que os agentes do Departamento de Segurança Interna também devem usar câmeras corporais, seguir as mesmas regras de uso da força aplicadas às polícias locais e se submeter a normas mais rígidas que exijam mandados judiciais para buscas.

Críticas ao ICE

Os democratas afirmam que não concordarão com a extensão do financiamento do Departamento de Segurança Interna sem novos limites à repressão migratória promovida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O braço do órgão responsável pelas deportações, o ICE, passou a ser amplamente criticado após agentes assassinarem um segundo cidadão dos Estados Unidos em Minneapolis, no último sábado.

"O que o ICE está fazendo é banditismo sancionado pelo Estado. Isso precisa parar", disse Schumer durante uma entrevista coletiva.

Risco de paralisação do governo

Grandes setores do governo dos Estados Unidos podem ser paralisados neste fim de semana caso republicanos e democratas não cheguem a um acordo sobre imigração. O financiamento do Departamento de Segurança Interna está incluído em um projeto mais amplo de gastos que também abrange os departamentos de Defesa, Transporte e várias outras agências.