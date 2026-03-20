Líder supremo do Irã nega ataques à Turquia e Omã e culpa "inimigo sionista"

247 - O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, teve uma nova mensagem divulgada pela televisão estatal, sem registro em vídeo ou áudio, na qual nega envolvimento do país em ataques recentes e faz duras acusações contra Estados Unidos e Israel. O conteúdo, apresentado como um pronunciamento para marcar o início do ano novo persa, enfatiza a necessidade de unidade interna e rejeita a responsabilidade iraniana por ações militares na região, relata a CNN.

No texto lido em seu nome, Khamenei afirma que os ataques ocorridos na Turquia e em Omã não foram realizados por forças iranianas ou grupos aliados. “Também enfatizo que os ataques realizados na Turquia e em Omã – ambos países com os quais temos relações apropriadas … não foram de forma alguma conduzidos pelas forças armadas da República Islâmica ou por quaisquer outras forças da Frente de Resistência. Este é um truque do inimigo sionista”, declarou.

A mensagem reforça a linha de confronto com Washington e Tel Aviv ao atribuir a ambos a responsabilidade por ações que, segundo o comunicado, teriam como objetivo desestabilizar a região e prejudicar as relações do Irã com países vizinhos. Ao mesmo tempo, o texto convoca a população iraniana à coesão diante de ameaças externas, destacando a importância da unidade nacional em um momento considerado sensível.

Outro trecho chama atenção ao relatar uma aproximação direta do líder com a população. Segundo o comunicado, Khamenei teria circulado anonimamente pelas ruas de Teerã para ouvir cidadãos. “Por um período de tempo, por exemplo, eu andei com vocês anonimamente em um táxi – organizado a meu pedido – pelas ruas de Teerã e ouvi suas palavras, e considerei esse tipo de amostragem melhor do que muitas pesquisas”, afirmou.

Apesar da divulgação do conteúdo, não há confirmação independente sobre quando ou como essas atividades teriam ocorrido. Desde que foi escolhido para suceder seu pai no início do mês, Mojtaba Khamenei não apareceu publicamente, e todas as suas mensagens têm sido transmitidas por meio de textos lidos na mídia estatal.

O novo pronunciamento foi acompanhado por imagens estáticas atribuídas ao líder iraniano, cuja autenticidade não foi verificada. Trata-se da segunda declaração de maior alcance divulgada em seu nome desde que assumiu o posto, mantendo o padrão de comunicação indireta.