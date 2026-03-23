Líderes da UE demonstram preocupação com possíveis retaliações de Trump

247 - Líderes da União Europeia (UE) demonstraram preocupação com a possibilidade de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonar o apoio à Ucrânia caso os países europeus não se envolvam nas agressões ao Irã, informou o portal Politico nesta segunda-feira (23). Segundo quatro diplomatas europeus ouvidos pela publicação, os governos do bloco estão "apavorados" diante do risco de retaliação de Trump contra seus aliados, informa a RT Brasil.

Os líderes europeus acreditam que oferecer um apoio limitado à ofensiva estadunidense no Oriente Médio poderia ser suficiente para convencer Trump a manter o suporte à Ucrânia. No entanto, há receio de que o conflito na região consuma mísseis e munições de defesa antiaérea de que Kiev necessita para se proteger.

Uma fonte diplomática citada destacou o histórico de decisões imprevisíveis do presidente estadunidense, lembrando que "quando você vê o que Trump fez com a Groenlândia, como ele cortou o compartilhamento de informações com a Ucrânia por capricho, sempre existe o risco de que ele retire o apoio dos EUA à Ucrânia".

Outro diplomata europeu lamentou que a atenção internacional voltada para o conflito no Oriente Médio esteja desviando o foco das necessidades de defesa da Ucrânia, aumentando a preocupação dos países do bloco com possíveis consequências políticas e militares.