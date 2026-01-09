Lula fala com primeiro-ministro espanhol sobre acordo UE-Mercosul e situação da Venezuela

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou, na manhã desta sexta-feira (9), com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. O diálogo teve como foco o acordo Mercosul–União Europeia, a situação política e humanitária da Venezuela após as agressões dos Estados Unidos e iniciativas conjuntas em defesa da democracia no mundo.

De acordo com o comunicado oficial, na conversa, Lula agradeceu o empenho do líder espanhol na aprovação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia pelo Conselho Europeu. O presidente brasileiro afirmou ter reiterado a expectativa de que o acordo produza benefícios concretos para as populações dos dois blocos e avaliou a aprovação como um sinal positivo em defesa do multilateralismo e de regras comerciais previsíveis e estáveis para as duas regiões.

Posição sobre a Venezuela

Ao tratar da situação na Venezuela, Lula afirmou que ele e Pedro Sánchez ressaltaram a importância da declaração conjunta divulgada com os líderes de Chile, Colômbia, México e Uruguai. O documento rejeita a divisão do mundo em zonas de influência e o uso da força nas relações internacionais sem amparo na Carta da ONU.

O presidente também informou que ambos saudaram o anúncio da liberação de presos venezuelanos e estrangeiros, incluindo quatro cidadãos espanhóis. A libertação foi anunciada na segunda-feira (6) em Caracas pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez.

Envio de ajuda humanitária

Lula confirmou ainda o envio, nesta terça-feira (7), de 40 toneladas de insumos e medicamentos de hemodiálise para recompor os estoques do centro de distribuição venezuelano. Segundo o presidente, o local havia sido atingido pelos bombardeios estadunidenses ocorridos no dia 3 de janeiro.

Foro em defesa da democracia

Lula relatou que ele e o primeiro-ministro espanhol concordaram sobre a importância de organizar, nos próximos meses, na Espanha, uma nova edição do foro "Em Defesa da Democracia – Combatendo os Extremismos". O encontro dará continuidade às reuniões já realizadas em Santiago e em Nova York.

