“Lula fortaleceu as bases da nossa parceria estratégica”, diz Ramaphosa

247 – O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, afirmou que a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido fundamental para fortalecer a parceria estratégica entre Brasil e África do Sul. A declaração foi feita durante pronunciamento conjunto em Brasília, no contexto da visita de Estado do líder sul-africano ao Brasil. As informações foram divulgadas em reportagem do jornal Estado de S. Paulo.

Durante sua fala, Ramaphosa destacou o papel do presidente brasileiro na consolidação das relações bilaterais e na ampliação da cooperação entre os dois países. Segundo ele, o Brasil é visto pela África do Sul como um aliado estratégico em diversas áreas.

“Presidente Lula, sua liderança fortaleceu as bases da nossa parceria estratégica. Vemos o Brasil como um parceiro estratégico de muitas formas e valorizamos a sua cooperação e colaboração em uma série de áreas. A África do Sul e o Brasil compartilham compromissos com a igualdade, o crescimento econômico e a erradicação da pobreza.”

Cooperação estratégica entre Brasil e África do Sul

Ramaphosa ressaltou que os dois países mantêm uma relação marcada por valores comuns e pela busca de desenvolvimento inclusivo. Para o líder sul-africano, a cooperação entre Brasil e África do Sul tem importância não apenas bilateral, mas também no contexto mais amplo da articulação entre países do Sul Global.

Segundo ele, a parceria envolve colaboração em múltiplas áreas, incluindo economia, desenvolvimento social e cooperação política internacional. A convergência de objetivos — como o combate à desigualdade e a promoção do crescimento econômico — é vista por Pretória como um dos pilares dessa relação.

Reconhecimento ao papel de Lula no G20

O presidente sul-africano também fez referência à participação de Lula no G20 realizado em Joanesburgo e ao papel desempenhado pelo Brasil na presidência anterior do grupo.

Ramaphosa agradeceu a presença do presidente brasileiro e destacou a contribuição da liderança de Lula para fortalecer o peso político do fórum internacional que reúne algumas das principais economias do mundo.

“Presidente Lula, muito obrigado mais uma vez por sua generosidade, hospitalidade e pelo espírito de parceria que continua definindo nossas relações. Gostaria de agradecer também pela sua presença no G20, pelo seu comparecimento em Joanesburgo. A sua presença elevou o status do G20, e a África do Sul teve o grande prazer de assumir a presidência logo após o mandato brasileiro, pois aprendemos muito com a sua gestão e adotamos várias de suas iniciativas.”

Ramaphosa também manifestou expectativa de continuidade dessa cooperação durante a atual presidência sul-africana do grupo.

“Contamos com o seu apoio enquanto damos continuidade ao excelente trabalho que o Brasil iniciou em sua presidência do G20.”

Relação marcada por proximidade política e histórica

Ao final do pronunciamento, o presidente sul-africano fez questão de destacar o caráter próximo da relação entre os dois países e agradeceu a recepção recebida durante a visita oficial.

“Para nós, da África do Sul, estar no Brasil é como estar em nossa segunda casa, nosso segundo lar. É um grande orgulho pela maneira como fomos recebidos aqui.”

Em tom pessoal, Ramaphosa concluiu sua fala com uma mensagem direta ao presidente brasileiro.

“Muito obrigado, meu companheiro, meu amigo. Muito obrigado.”

A visita de Estado do líder sul-africano incluiu reuniões bilaterais com o presidente Lula, encontros institucionais e participação em atividades voltadas ao fortalecimento da cooperação econômica e política entre Brasil e África do Sul. Os dois países também integram o BRICS, bloco que reúne importantes economias emergentes e que vem ampliando seu papel no cenário internacional.