Macron receberá líderes do G7 para discutir conflito no Irã e alta dos preços de energia

Reuters – O presidente da França, Emmanuel Macron, convocará na quarta-feira (11) uma ligação com líderes do Grupo dos Sete (G7) para discutir a crise no Irã e a alta dos preços da energia, informou o gabinete presidencial francês.

As conversas ocorrem enquanto os governos do G7 avaliam como responder à forte elevação dos preços do petróleo provocada pela guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

Os ministros de Energia do G7 evitaram chegar a um acordo na terça-feira (10) sobre a liberação de reservas estratégicas de petróleo e, em vez disso, solicitaram que a Agência Internacional de Energia avalie a situação antes de qualquer ação.

Os preços de referência do petróleo atingiram na segunda-feira (9) níveis próximos aos mais altos em quase quatro anos, mas caíram 11% na terça-feira após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prever que a guerra no Oriente Médio pode terminar em breve.

Autoridades dos EUA também avaliam medidas para manter o fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz, incluindo a oferta de escolta naval para embarcações comerciais e garantias de seguro contra riscos de guerra para petroleiros, enquanto Washington tenta tranquilizar transportadoras e evitar novas interrupções no fornecimento global de energia.

O G7 é composto por Estados Unidos, Canadá, Japão, Itália, Reino Unido, Alemanha e França.

A França ocupa atualmente a presidência do G7.