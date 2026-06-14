Macron saúda acordo entre Estados Unidos e Irã

247 - O presidente da França, Emmanuel Macron, manifestou neste domingo (14) apoio ao acordo concluído entre os Estados Unidos e o Irã. Em publicação na rede social X, o mandatário destacou o papel da diplomacia na construção do entendimento entre as partes.

O líder francês afirmou: "Saúdo o acordo concluído entre os Estados Unidos e o Irã, fruto de um esforço diplomático ao qual contribuíram vários parceiros. Apelo à sua implementação rápida e completa por todos os beligerantes".

Macron também associou o acordo à necessidade de restabelecer a circulação marítima em uma das rotas estratégicas para o comércio internacional. Segundo ele, a aplicação do entendimento deve ter efeitos imediatos sobre a situação no Golfo Pérsico.

"Este acordo deve permitir a reabertura urgente e incondicional do Estreito de Ormuz, que a missão internacional estabelecida com o Reino Unido está pronta para acompanhar. Os meios estão em vigor e prontos para serem acionados", escreveu.

O presidente francês ressaltou, ainda, a importância econômica da normalização do tráfego marítimo na região. "A retomada do tráfego marítimo, sem restrições nem pedágio, é uma condição indispensável para a estabilidade regional e a economia mundial", declarou.

Na avaliação de Macron, o entendimento entre Washington e Teerã também cria condições para um processo diplomático mais amplo voltado à segurança regional. "Este acordo abre também o caminho para uma negociação global em prol da paz e da segurança de todos no Oriente Médio", afirmou.

O presidente da França indicou quais temas, em sua visão, devem integrar as futuras discussões entre os atores envolvidos. "Esta deverá permitir responder às preocupações relacionadas aos programas nuclear e balístico do Irã, bem como à sua política de desestabilização regional. É assim que poderemos construir uma paz sólida e duradoura", escreveu. Ao abordar o papel francês nos próximos passos das negociações, Macron reiterou a disposição de seu governo em participar dos esforços diplomáticos.

O dirigente francês também mencionou a situação do Líbano e o apoio de Paris às autoridades do país. "Ela continuará também a prestar o seu pleno apoio aos esforços determinados das autoridades libanesas para restaurar a soberania do Estado, que é o único capaz de garantir a estabilidade e a integridade territorial do Líbano e de responder às necessidades das populações", afirmou.

Por fim, Macron voltou a defender a necessidade de uma trégua duradoura para assegurar a estabilidade do país. "Um cessar-fogo robusto e duradouro é, para isso, indispensável", escreveu.