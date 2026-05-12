Mauro Vieira visita o Uzbequistão e reforça presença do Brasil na Ásia Central

247 - O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, reuniu-se em Tashkent com o ministro do Investimento, Indústria e Comércio do Uzbequistão, Laziz Kudratov, durante viagem à Ásia Central, informou o Itamaraty nesta terça-feira (12). Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o encontro fez parte da agenda diplomática brasileira na região e teve como foco a ampliação das relações econômicas e industriais entre os dois países.

De acordo com a RT Brasil, um dos principais temas da conversa foi o interesse do Brasil em ampliar as importações de fertilizantes provenientes do Uzbequistão. De acordo com as autoridades locais, o país asiático possui potencial de crescimento na produção agrícola e abre oportunidades para empresas brasileiras.

Durante a reunião, Kudratov ressaltou as possibilidades de expansão do setor agrícola uzbeque e o interesse em aprofundar a cooperação com o Brasil. O Itamaraty também destacou a recente compra de duas aeronaves KC-390 pelo Uzbequistão, produzidas pela Embraer, o que amplia a presença da indústria aeroespacial brasileira na Ásia Central.

A negociação é vista pelo governo brasileiro como um marco na expansão comercial de produtos de alto valor agregado na região. Mauro Vieira também se reuniu com o ministro das Relações Exteriores do Uzbequistão, Bakhtiyor Saidov. Na ocasião, o chanceler brasileiro manifestou interesse em dialogar com o mecanismo C5, que reúne os cinco países da Ásia Central, com o objetivo de fortalecer a cooperação regional.