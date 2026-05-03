Ministro de Israel comemora aniversário com bolo que exibe forca em referência à pena de morte para palestinos

247 - O ministro de Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, comemorou seu aniversário de 50 anos com um bolo decorado com uma forca. A imagem referencia uma legislação recente aprovada pelo Parlamento israelense que prevê a pena de morte por enforcamento para palestinos condenados em tribunais militares. As informações são do Metrópoles.

A celebração ocorreu no sábado (2), e imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o bolo com o símbolo da forca e uma frase em hebraico que, traduzida, significa "às vezes os sonhos se realizam". Integrante do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Ben-Gvir é apontado como um dos nomes mais radicais da atual gestão.

O ministro de extrema direita mantém posicionamentos contrários ao fim do genocídio na Faixa de Gaza e defende a expansão de assentamentos israelenses na Cisjordânia ocupada, considerados ilegais por grande parte da comunidade internacional.