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      ONU diz que Israel viola direito internacional ao aprovar pena de morte

      O chefe de Direitos Humanos das Nações Unidas, Volker Turk, denunciou que a proposta do governo israerlense é "profundamente discriminatória"

      Volker Turk, alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos (Foto: Denis Balibouse/Reuters)

      Reuters - O chefe de Direitos Humanos da ONU pediu a Israel que revogue uma lei que torna a morte por enforcamento uma sentença padrão para palestinos condenados em tribunais militares por ataques fatais, afirmando que a legislação viola o direito humanitário internacional.

      "Ela levanta sérias preocupações sobre violações do devido processo legal, é profundamente discriminatória e deve ser prontamente revogada", disse Volker Turk em um comunicado enviado a jornalistas.

      Ele disse que a lei, aprovada pelo Parlamento na segunda-feira, é inconsistente com as obrigações legais de Israel, citando a falta de oportunidade de perdão e a determinação de que as execuções sejam realizadas dentro de 90 dias.

      (Reportagem de Emma Farge)

      ((Tradução Redação Brasília))

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