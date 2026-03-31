ONU diz que Israel viola direito internacional ao aprovar pena de morte

Reuters - O chefe de Direitos Humanos da ONU pediu a Israel que revogue uma lei que torna a morte por enforcamento uma sentença padrão para palestinos condenados em tribunais militares por ataques fatais, afirmando que a legislação viola o direito humanitário internacional.

"Ela levanta sérias preocupações sobre violações do devido processo legal, é profundamente discriminatória e deve ser prontamente revogada", disse Volker Turk em um comunicado enviado a jornalistas.

Ele disse que a lei, aprovada pelo Parlamento na segunda-feira, é inconsistente com as obrigações legais de Israel, citando a falta de oportunidade de perdão e a determinação de que as execuções sejam realizadas dentro de 90 dias.

(Reportagem de Emma Farge)

((Tradução Redação Brasília))