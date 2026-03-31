Lavrov afirma que EUA e Israel incitam países árabes contra Irã

247 - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, declarou nesta terça-feira (31) que os Estados Unidos e Israel estão estimulando países árabes a adotar uma postura hostil contra o Irã. Segundo o chanceler, o Irã nunca teve intenção de atacar seus vizinhos e "participou ativamente" das discussões sobre a criação de um sistema de defesa coletiva na região. As informações são da RT Brasil.

"Os Estados Unidos e Israel estão tentando impedir a normalização das relações entre o Irã e seus vizinhos, e até mesmo incitar os membros do Conselho de Cooperação do Golfo contra a República Islâmica", disse Lavrov. Ele ressaltou ainda que o processo de normalização entre Teerã e os Estados do Golfo já vinha sendo conduzido há vários anos, mas "isso não agradou àqueles que queriam assumir o papel de gestores dos ricos recursos da região".

O posicionamento do ministro russo ocorre em meio a tensões crescentes no Oriente Médio, com diferentes potências regionais e internacionais disputando influência sobre alianças estratégicas e recursos energéticos.