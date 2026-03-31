Pedro Sánchez critica lei de Israel que autoriza execução de palestinos: "rumo ao apartheid"

247 - A aprovação de uma lei pelo Parlamento de Israel que estabelece a pena de morte como sentença padrão para palestinos condenados por ataques fatais provocou críticas de líderes internacionais. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, classificou a legislação como um "passo a mais rumo ao apartheid", segundo o jornal Folha de São Paulo. Em publicação na rede social X nesta terça-feira (31), ele afirmou: "Mesmo crime, pena diferente. Isso não é justiça", e complementou afirmando que o mundo não pode permanecer em silêncio frente à medida.

A norma foi aprovada na segunda-feira (30) e integra a agenda do governo de Binyamin Netanyahu ao atender a uma das principais pautas de aliados de extrema direita, que defendem o endurecimento das punições em casos de violência. A Alemanha também manifestou reação contrária à medida. O governo alemão declarou lamentar a aprovação e indicou que a lei tende a ser aplicada quase exclusivamente a palestinos nos territórios ocupados.

Em nota, um porta-voz afirmou que o país vê a legislação "com grande preocupação" e reiterou oposição à pena de morte. A União Europeia se posicionou na mesma linha. Um representante da Comissão Europeia avaliou a decisão como "um claro retrocesso" e pediu que Israel respeite o direito internacional e princípios democráticos. Antes da votação, ministros das Relações Exteriores de Alemanha, França, Itália e Reino Unido já haviam alertado que o projeto tinha caráter "de facto discriminatório".

El Gobierno de España condena la pena de muerte contra palestinos que acaba de aprobar el parlamento de Israel. Se trata de una medida asimétrica que no se aplicaría a los israelíes que cometieran los mismos delitos.



Mismo crimen, distinta pena.



Eso no es justicia. Es un… March 31, 2026





Aplicação e críticas jurídicas

A legislação prevê execução por enforcamento em até 90 dias após a sentença, com possibilidade limitada de adiamento e sem direito à clemência. Embora também permita punição de cidadãos de Israel em casos específicos, especialistas apontam que a aplicação a judeus israelenses tende a ser rara.

Críticos afirmam que a norma é discriminatória, já que atinge principalmente palestinos julgados em tribunais militares, sobretudo na Cisjordânia. O território está sob ocupação israelense desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967, e possui regimes legais distintos para palestinos e colonos judeus. Dentro de Israel, integrantes do sistema jurídico questionam a constitucionalidade da lei, o que pode levar a contestações na Suprema Corte.

Especialistas das Nações Unidas também demonstraram preocupação com a legislação, indicando que definições amplas de terrorismo podem ampliar o alcance da pena capital. O chefe da agência da ONU para refugiados palestinos, Philippe Lazzarini, disse ter ficado "absolutamente consternado" com o que chamou de "lei abjeta".

Organizações de direitos humanos contestam a medida. A Anistia Internacional afirma que não há evidências de que a pena de morte reduza a criminalidade em comparação com a prisão perpétua. Já o grupo israelense B'Tselem aponta que tribunais militares na Cisjordânia apresentam alta taxa de condenação e histórico de obtenção de confissões sob tortura.