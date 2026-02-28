Na ONU, Irã denuncia tentativa de EUA e Israel de mudar o poder no país

247 - O objetivo declarado dos Estados Unidos e de Israel de mudar o poder no Irã é uma tentativa de violar a soberania da república, afirmou o representante permanente do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani, informou a Sputnik.

"O presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro do regime israelense assumiram abertamente a responsabilidade por este ato de agressão e articularam explicitamente a mudança de regime como seu objetivo — uma admissão inequívoca de sua intenção de violar a soberania e a integridade territorial do Irã", disse Iravani em reunião do Conselho de Segurança da ONU neste sábado (28).

Ele afirmou que as ações dos EUA e de Israel não podem ser consideradas legítima defesa. "A agressão militar perpetrada pelos Estados Unidos e por Israel não satisfaz nenhum dos critérios da legítima defesa lícita", disse Iravani.

Iravani também agradeceu a vários países, incluindo a China e a Rússia, por condenarem a agressão militar dos EUA e de Israel contra a República Islâmica.

"Agradeço também aos membros do Conselho que, em particular a China, o Paquistão e a Federação Russa, adotaram hoje posições de princípio na condenação deste ato ilícito", disse Iravani em reunião do Conselho de Segurança da ONU.

Ele afirmou que os EUA iniciaram uma agressão não provocada contra o Irã. "Esta manhã, o regime dos Estados Unidos, conjuntamente e em coordenação com o regime israelense, iniciou uma agressão não provocada e premeditada contra a República Islâmica do Irã pela segunda vez em meses recentes, atacando deliberadamente áreas civis populosas em múltiplas grandes cidades do Irã onde milhões de pessoas residem. Como resultado desses brutais ataques armados, centenas de civis foram feridos, e muito mais", disse Iravani.

O representante permanente afirmou que o ataque à infraestrutura civil pelos EUA e Israel continua. "A agressão e os crimes atrozes do regime dos Estados Unidos e do regime israelense, e seu ataque deliberado e persistente à infraestrutura civil, estão em curso. Além de inúmeros edifícios residenciais civis, os agressores também atacaram uma escola na cidade de Minab, na província de Hormozgan, matando mais de cem crianças. O número de civis inocentes continua a crescer. Isso não é apenas um ato de agressão; é um crime de guerra e um crime contra a humanidade", disse Iravani.

Os Estados Unidos e Israel lançaram uma série de ataques contra alvos no Irã no sábado, incluindo Teerã, com relatos de vítimas civis. O Irã realizou ataques retaliatórios de mísseis contra o território israelense, bem como contra instalações militares americanas no Oriente Médio. (Com informações da Sputnik).