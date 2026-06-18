“Não foi fácil assinar”, diz Trump

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não foi fácil assinar o memorando provisório firmado com o Irã para sustentar o cessar-fogo entre os dois países. A declaração foi feita no Palácio de Versalhes, na França, durante o momento em que Trump colocava sua assinatura no documento.

A informação foi divulgada pela Al Jazeera, que citou imagens de vídeo do instante em que o presidente estadunidense assinou o acordo interino. Nas cenas, Trump aparece fazendo uma pausa antes de levar a caneta ao papel, em um gesto que reforçou o peso político e diplomático do compromisso.

"Não foi fácil", disse Trump ao público presente, abrindo as mãos antes de assinar. "Posso dizer isso", acrescentou, enquanto assinava a primeira página do memorando.

O acordo provisório entre Estados Unidos e Irã busca consolidar uma trégua e abrir caminho para novas negociações entre Washington e Teerã. A assinatura ocorreu em meio a forte atenção internacional sobre os desdobramentos da guerra, a estabilidade no Oriente Médio e os impactos do conflito sobre os preços da energia.

A fala de Trump também evidencia as dificuldades políticas envolvidas na assinatura do entendimento. Embora o memorando tenha sido apresentado como um passo para reduzir as tensões, o presidente dos Estados Unidos já havia ameaçado retomar os ataques caso o Irã descumpra os compromissos assumidos.

O episódio no Palácio de Versalhes acrescenta um novo elemento simbólico ao acordo: a imagem de um presidente que, diante das câmeras, reconhece a dificuldade de assinar um pacto com Teerã, mas ainda assim formaliza o compromisso provisório.