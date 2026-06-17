Primeiro-ministro do Paquistão diz que acordo entre EUA e Irã entra em vigor imediatamente

247 - O memorando firmado entre Estados Unidos e Irã entra em vigor imediatamente após sua assinatura, segundo informou nesta quarta-feira (17) o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif. O Paquistão, que participou das negociações como mediador ao lado do Catar, manifestou apoio ao acordo e confirmou os primeiros passos previstos no documento. As informações são da CNN Brasil.

Em publicação na rede social X, Sharif afirmou que a implementação das medidas ocorrerá sem demora. "O MoU de Islamabad entrará em vigor imediatamente e, como primeiro passo, a República Islâmica do Irã reabrirá imediatamente o Estreito de Ormuz e os Estados Unidos da América levantarão imediatamente o bloqueio naval", disse o premiê paquistanês.

Segundo Sharif, o Paquistão e o Catar sediarão uma cerimônia oficial na sexta-feira (19), na Suíça, para marcar a formalização do entendimento e dar início às negociações em nível técnico entre as partes.

O primeiro-ministro também destacou o significado político do acordo para os governos envolvidos. "A assinatura deste acordo no mais alto nível dos respectivos governos demonstra o compromisso de ambas as partes com uma resolução diplomática do conflito", afirmou.