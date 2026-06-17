Trump diz que manter guerra com Irã resultaria em "catástrofe econômica" para os EUA

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (17) que a continuidade do conflito com o Irã poderia ter provocado uma grave crise econômica. A declaração foi dada durante entrevista coletiva realizada na cúpula do G7, nesta quarta-feira (17), em meio às discussões sobre segurança internacional e estabilidade econômica.

Segundo a CNN Brasil, Trump avaliou que a manutenção das hostilidades poderia gerar impactos negativos sobre os mercados financeiros e comprometer o crescimento da economia estadunidense. "Então, a única coisa que eu não queria ver era uma catástrofe econômica. Se tivéssemos continuado com isso, poderia ter acontecido", afirmou o presidente.

Trump associa paz à reação positiva dos mercados

Ao comentar a possibilidade de um acordo e a redução das tensões, Trump afirmou que os mercados reagiam de forma favorável sempre que havia perspectivas de paz entre Washington e Teerã.

"Mas tudo o que sei é que, toda vez que falávamos sobre a possibilidade de paz, a bolsa de valores disparava como um foguete. Nunca caía. Se as pessoas não gostassem, bem, o mercado de ações é mais brilhante do que qualquer pessoa aqui, incluindo as pessoas neste palco, com exceção de mim, é claro", disse. "Isso diz alguma coisa", acrescentou em seguida.

A fala reforça a avaliação de Trump de que os investidores enxergavam com otimismo a redução das tensões entre os dois países, refletindo diretamente no desempenho dos mercados.

Comparação com a Grande Depressão

Durante a coletiva, Trump recorreu a uma comparação histórica para justificar sua preocupação com os impactos econômicos de uma escalada militar. O presidente afirmou que estudou o legado dos antigos ocupantes da Casa Branca e destacou que não gostaria de ser associado a uma crise econômica de grandes proporções.

"O único que eu não queria ser era o falecido e grande Herbert Hoover. Eu não queria isso. E quem sabe o que teria acontecido", disse. Na sequência, ele voltou a mencionar o ex-presidente estadunidense ao comentar os riscos de uma recessão profunda. "Então, em vez de possivelmente entrar em uma depressão, em vez de ter meu presidente favorito sendo Herbert Hoover, era sempre aquele que eu não queria ser", afirmou.

Críticas à gestão de Herbert Hoover

Trump também atribuiu a Herbert Hoover parte da responsabilidade pela crise econômica que se seguiu à quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, episódio que marcou o início da Grande Depressão.

Segundo o atual presidente dos Estados Unidos, medidas relacionadas ao aumento de impostos e das taxas de juros teriam contribuído para agravar a situação econômica da época.

"Ele aumentou os impostos muito rápido e aumentou as taxas de juros muito rápido, tudo ao mesmo tempo. E isso causou a Grande Depressão. Então, não acho que cometerei erros como esse", alegou Trump.